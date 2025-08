Am Freitag läuft Trumps neues Ultimatum für eine Waffenruhe in der Ukraine ab. Neue Sanktionen könnten vor allem China und Indien treffen. Mit heftigen Folgen.

In der Nacht zu Montag sandte US-Präsident Donald Trump ein neues Signal an Moskau . Sein Sondergesandter Steve Witkoff werde "vielleicht Mittwoch oder Donnerstag" dorthin reisen, sagte Trump. Der Präsident hofft auf Verhandlungen.

Ausbau der Militärunterstützung für die Ukraine

In der Nacht zu Montag starben nach ukrainischen Angaben drei Menschen in der Region Saporischschja durch russische Angriffe. Seit Wochen überzieht Putins Armee die Ukraine mit nächtlichen Luftattacken. "Widerwärtig" hatte Trump das russische Vorgehen zuletzt genannt.

Trump hat in seiner Ukraine-Politik längst einen Schwenk vollzogen und sicherte der Ukraine im Juli auch militärische Unterstützung zu. Der Präsident setzt aber auch hier auf seine Politik des lohnenden Deals. So sollen die Verbündeten für das militärische Gerät bezahlen, das die US-Armee der Ukraine überlässt. Es geht um Aufträge für die US-Rüstungsindustrie. So kauft etwa Deutschland in den USA Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot für die Ukraine.