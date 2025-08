Mikroplastik wird über die Nahrung, das Wasser und Luft aufgenommen. Es wurde in den vergangenen Jahren in menschlichen Lungen, im Herzen, der Leber, den Nieren, in der Plazenta und im Blut gefunden. Für weltweites Aufsehen sorgte eine Studie, die Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift "Nature Medicine" erschien. US-Forscher fanden im Gehirn und in der Leber von Toten im vergangenen Jahr deutlich mehr Nano- und Mikroplastik als noch 2016.

Der Leiter der Studie, Matthew Campen von der University of New Mexico, sagte, die in Gehirnen gefundene Menge an Plastikpartikeln entspreche der Größe eines Kaffeelöffels. Auch sagte er, dass Forscher in der Lage waren, zehn Gramm Plastik aus einem gespendeten menschlichen Hirn zu isolieren. Laut den Autoren der aktuellen Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" publiziert wurde, stellt Plastik eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit dar, da es Krankheiten und Todesfälle von der Geburt bis ins hohe Alter verursachen könne.

Geoökologe Stefan Krause, Professor an der Universität Birmingham, sagt. "Sie gelangen schon im Mutterleib über die Plazenta in das ungeborene Baby." Es wurden auch Ablagerungen in Arterien nachgewiesen. Laminat- und Teppichböden könnten etwa vor allem krabbelnde Kinder belasten. Partikel, die wieder ausgeschieden werden, könnten vorher Additive im Körper freisetzen. "Viele Stoffgruppen beeinflussen die endokrinen Systeme, einige sind krebserregend", sagt Krause. Über das endokrine System steuert der Körper mit Hormonen komplexe Körperfunktionen.

Prof. Richard Thompson, der vom "Time Magazine" für seine bahnbrechende Arbeit zur Plastikverschmutzung zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres ernannt wurde, sagte im Interview mit dem "Guardian": Wir finden Mikroplastik in unseren tiefsten Ozeanen und unseren höchsten Bergen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mensch von der Gebärmutter an und während seines gesamten Lebens damit in Berührung kommt". Auch Thompson hofft, dass ein weltweit verbindliches Abkommen zur Reduzierung der Plastikverschmutzung zustande kommt.

"Die Menschen, die mit dem Müll leben, sind empört"

Die Chefin des UN-Umweltprogramms (Unep), Inger Andersen, räumte zu Beginn der Verhandlungen eine Reihe von Differenzen zwischen den Delegationen ein. "Die Menschen, die mit dem Müll leben, sind empört. Wir dürfen uns diese Gelegenheit (für eine Lösung) nicht entgehen lassen." Mehr als 160 Staaten sind bei den Verhandlungen bis zum 14. August dabei.