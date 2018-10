Zusammenhang mit Fall Khashoggi?

Saudi-Arabien soll 100 Millionen Dollar an USA überwiesen haben

17.10.2018, 18:55 Uhr | jmt, t-online.de

Saudi-Arabien hat auf der Höhe des Falles Khashoggi angeblich 100 Millionen Dollar an die USA überwiesen. Die Summe war bereits im Sommer zugesagt worden.

Die saudi-arabische Führung hat 100 Millionen Dollar an die USA überwiesen – an dem Tag, als US-Außenminister Mike Pompeo in Riad landete, um über den Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi zu sprechen. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf eine anonyme Quelle.



Zahlung in Zeiten der Spannung

Die Summe war bereits im Sommer zugesagt worden und soll US-amerikanische Bemühungen zur Stabilisierung Syriens unterstützen. Der Transfer des Geldes fällt allerdings in eine Zeit großer diplomatischer Spannungen. Saudi-Arabien wird vorgeworfen, im Istanbuler Konsulat den Journalisten Khashoggi brutal ermordet zu haben.Die Quelle, die nur als "amerikanischer Offizieller" bezeichnet wurde, sagte: "Der Zeitpunkt (der Überweisung) ist kein Zufall."





Der Fall Khashoggi: Spuren führen zum Kronprinzen



US-Präsident Donald Trump baut in den regionalen Konflikten auf der arabischen Halbinsel auf Saudi-Arabien als Verbündeten. Er pocht auf die Unschuldsvermutung gegenüber dem Königreich. Kronprinz Mohammad bin Salman habe ihm glaubhaft versichert, nichts von den Vorgängen zu wissen. Die Verdächtigen in dem mutmaßlichen Mordfall haben aber offenbar enge Verbindungen zu ihm.

Bilder von Überwachungskamera: Hier ist der verschwundene saudische Journalist Chaschukdschi zum letzten Mal gesichtet worden. (Quelle: t-online.de)

Der im US-Exil lebende Khashoggi war vor rund zwei Wochen verschwunden, nachdem er das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul betreten hatte. Dort soll ihn laut türkischen Ermittlern ein Killerkommando in Anwesenheit des Konsuls ermordet haben. Das soll unter anderem eine Audioaufnahme belegen. Spuren wurden bereits im Konsulat gesichert. Die Vereinten Nationen forderten, die diplomatische Immunität saudischer Offizieller in der Türkei aufzuheben. Daraufhin verließ der Konsul das Land in Richtung Riad.

Update, 17.10.2018: t-online.de ändert die Schreibweise des vermissten saudischen Journalisten ab sofort von "Dschamal Chaschukdschi" in "Jamal Khashoggi". Die bislang verwendete Schreibweise entsprach der üblicherweise für arabische Namen und Begriffe verwendeten Transkription. Der Journalist selbst schreibt sich hingegen "Jamal Khashoggi".