Prügelattacke auf Demonstranten

Macrons Ex-Bodyguard Benalla in Untersuchungshaft

20.02.2019, 06:58 Uhr | AFP

Bei einer Demonstration in Paris hat Alexandre Benalla auf einen Mann eingeprügelt. Nun soll der frühere Sicherheitschef des französischen Präsidenten gegen Justizauflagen verstoßen haben.

Der frühere Sicherheitsbeauftragte von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ist am Dienstag in Untersuchungshaft genommen worden. Benalla werde vorgeworfen, gegen Auflagen der Justiz verstoßen zu haben, sagte seine Anwältin Jacqueline Laffont. Sie kündigte an, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.

Benalla hatte nach einer Prügelattacke auf Demonstranten bei der Pariser Maikundgebung seinen Posten verloren. Videoaufnahmen zeigen, wie er mit einem Polizeihelm bekleidet auf Menschen einschlägt – obwohl er keine Polizeifunktionen innehatte.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Gegen ihn laufen deshalb auch Ermittlungen wegen Gewaltanwendung und des unerlaubten Tragens von Dienstabzeichen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, nach seiner Entlassung im Juli noch fast 20 Mal unberechtigterweise seine Diplomatenpässe bei Reisen eingesetzt zu haben.

Macron war in der Affäre um Benalla im Sommer stark unter Druck geraten. Die Opposition wirft ihm vor, Benalla lange gedeckt und auch nach seinem Rauswurf Kontakte zu ihm unterhalten zu haben.