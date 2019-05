Datenleck zu Huawei und 5G-Ausbau

May entlässt Verteidigungsminister Williamson

01.05.2019, 19:44 Uhr | AFP, nhr, dpa

Gavin Williamson: In seiner Funktion als britischer Verteidigungsminister soll er geheime Infos an die Medien gegeben haben. Nun wurde er von Theresa May entlassen. (Quelle: imago images)

Theresa May hat nach Angaben ihres Regierungssprechers ihren Verteidigungsminister entlassen. Er soll empfindliche Informationen an die Medien weitergeben haben.

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen. Das bestätigte ein britischer Regierungssprecher am Mittwoch. Williamson sei mitverantwortlich für ein Leck, durch das die Entscheidung der britischen Regierung bekannt wurde, den chinesischen Technologiekonzern Huawei unter Bedingungen am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich zu beteiligen, teilte Downing Street am Mittwochabend mit.









"Die Premierministerin hat Gavin Willamson gebeten, die Regierung zu verlassen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Regierungssprechers. Sie habe das Vertrauen in seine Fähigkeit sein Amt auszuüben.