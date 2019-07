Kampf um May-Nachfolge

Aus Protest gegen Johnson – Justizminister kündigt Rücktritt an

21.07.2019, 11:11 Uhr | AFP, dpa

Der Brexit-Streit beschäftigt weiterhin die Menschen in Großbritannien. Am Samstag kam es zu erneuten Protesten gegen den geplanten Austritt aus der EU. Besondere Attraktion: Ein riesiger Ballon in Form von Boris Johnson.

Als Premierminister wäre Boris Johnson bereit, Großbritannien ohne Vertrag aus der EU zu führen. Für den amtierenden Justizminister Gauke eine Demütigung – die er nicht mittragen will.

Der britische Justizminister David Gauke hat seinen Rücktritt angekündigt für den Fall, dass der frühere Außenminister Boris Johnson das Amt des Premierministers übernehmen sollte. Sollte Johnson wie erwartet das parteiinterne Duell gegen den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Theresa May gewinnen, werde er sein Amt niederlegen, sagte Gauke der "Sunday Times". Der von Johnson in Erwägung gezogene harte Brexit würde aus seiner Sicht eine "Demütigung" für sein Land bedeuten.

Boris Johnson und der britische Justizminister David Gauke: Aus Protest gegen die Politik des möglichen nächsten Premierministers Johnson hat Gauke seinen Rücktritt eingereicht.



Am kommenden Dienstag gibt die Konservative Partei bekannt, wer der Nachfolger der scheidenden Premierministerin Theresa May wird. Haushoher Favorit ist Johnson, dem viele zutrauen, enttäuschte Brexit-Wähler wieder ins Boot zu holen. Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden kaum Chancen eingeräumt. Bereits am Mittwoch soll der neue Premierminister dann May ablösen.

Weitere Rücktritte erwartet

Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen – "komme, was wolle". Er droht Brüssel auch mit einem ungeordneten Austritt. Das hätte jedoch große negative Folgen für die Wirtschaft und zahlreiche andere Lebensbereiche.

In Großbritannien wird mit Ministerrücktritten zu Wochenbeginn und Neubesetzungen etlicher Posten im Kabinett nach Bekanntgabe des Siegers gerechnet. Im Gespräch mit Johnson soll auch der frühere Brexit-Minister David Davis sein, wie der "Telegraph" berichtet. Er war aus Protest gegen den Brexit-Kurs von May von seinem Posten zurückgetreten; Kritiker hielten ihn für faul und inkompetent. Davis könnte laut "Telegraph" Finanz- oder Außenminister werden.



Unruhe gibt es auch in der Labour-Opposition, die heillos zerstritten ist. Parteichef Jeremy Corbyn wird die Vorwürfe nicht los, er tue nicht genug gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen. Im Oberhaus droht ihm sogar eine Meuterei. Die Lords dürften am Montag bei einer Sondersitzung der Fraktion darüber entscheiden, ob ein Misstrauensantrag zur Abstimmung gebracht werden soll. Ein Votum gegen den Alt-Linken Corbyn hätte zwar nur symbolische Bedeutung, würde seinem Ansehen aber erheblich schaden.