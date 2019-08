Brexit-Streit

Johnson will offenbar das Parlament suspendieren

28.08.2019, 10:50 Uhr

Vor dem Brexit-Termin am 31. Oktober will Boris Johnson anscheinend eine Parlamentspause durchsetzen. Damit könnten die Abgeordneten einen No-Deal-Brexit kaum noch verhindern.

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Informationen der BBC vor dem am 31. Oktober geplanten EU-Austritt des Landes eine Parlamentspause erzwingen. Er werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am nächsten Dienstag vorerst zu unterbrechen, berichtete die BBC. Die Regierung in Downing Street äußerte sich zunächst nicht dazu.







Mit einem solchen Schritt würde Johnson angekündigten Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen. Sie hatten einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auch auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt des Landes ohne Deal sind. Für ein solches Gesetz bliebe bei einer Parlamentsunterbrechung aber vor dem 31. Oktober nicht genügend Zeit. Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten - mit oder ohne Abkommen.

Die Zeitung "The Guardian" berichtete, die Regierung erwäge, die Ende September beginnende Sitzungspause des Parlamentes bis zum 14. Oktober auszuweiten. Das sei von mehreren Quellen des Kronrates zu hören, der in Schloss Balmoral berate, schrieb die Guardian-Redakteurin Heather Stewart auf Twitter. Die Königin hält sich derzeit auf Schloss Balmoral auf, der Kronrat berät sie.







Die Abgeordneten kommen üblicherweise rund drei Wochen lang zwischen Ende September und Anfang Oktober nicht zu Sitzungen zusammen. In dieser Zeit halten die Parteien gewöhnlich ihre Jahreskonferenzen ab.

Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über die Spekulationen ab.