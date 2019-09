Video von Uiguren in China zeigt erschreckende Bilder

Seit einem Jahr sorgen Berichte über chinesische Internierungslager für Muslime weltweit für Empörung. t-online.de sprach mit einer Exil-Uigurin über die Lage in ihrer Heimat.

Ein Video aus China zeigt erschütternde Szenen: Kahl rasierte Gefangene werden gefesselt und mit verbundenen Augen in Züge verladen. Es soll sich um Uiguren handeln, eine muslimische Minderheit. Die australische Außenministerin Marise Payne nannte die Erkenntnisse "zutiefst beunruhigend". Mehr über die Aufnahmen und ob sie echt sind, erfahren Sie im Video oben.

Es entstand mit einer Drohne und wurde vergangene Woche von einem Unbekannten auf Youtube und Twitter veröffentlicht. Aus europäischen Sicherheitskreisen erfuhr der Sender "Sky News", das Video sei authentisch und bereits früher im Jahr aufgenommen worden.

Ein Faktencheck von Analyst Nathan Ruser vom Australian Strategic Policy Institute ergab: Das Video wurde wohl am Bahnhof der Stadt Korla aufgenommen. Der Stand der Sonne und die örtlichen Gegebenheiten deuteten auf Mitte August 2018 hin.

Firstly, let's look at the video. It shows a screen recording of a dji drone which has captured hundreds of detainees (presumably Uyghurs) being led off of a train, and lined up - freshly shaven, blindfolded and handcuffed - at a train station. pic.twitter.com/wdlj8FAjGW