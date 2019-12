Wahl in Großbritannien

Prognosen sehen Johnsons Tories klar vorn

13.12.2019, 00:19 Uhr | TiK, dpa , rtr , AFP , fab

Premier Boris Johnson winkt ein klarer Sieg bei der Parlamentswahl in Großbritannien. Laut ersten Prognosen hat seine Tory-Partei eine deutliche Mehrheit erzielt.

Die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson hat nach ersten Prognosen bei der Parlamentswahl eine deutliche Mehrheit von 86 Sitzen erlangt. Nach der Nachwahlbefragung vom Donnerstag können die Konservativen mit insgesamt 368 Sitzen der insgesamt 650 Sitze rechnen. Die oppositionelle Labour-Partei kam auf 191 Sitze und würde demnach 71 Sitze verlieren. Dies wäre eine krachende Niederlage für die Oppositionspartei.

Das Ergebnis wäre das beste, das die Tories seit 1978 erzielt hätten. Die SNP-Partei gewinnt überraschend den Prognosen zufolge 20 Sitze, und die Brexit-Partei würde null Sitze bekommen. Ein belastbares Ergebnis wird allerdings erst für den frühen Freitagmorgen erwartet.

Bleibt es nach der Auszählung der Stimmen bei dem Vorsprung für die Tories, hätte der Regierungschef, der seit Anfang September keine Mehrheit mehr im Unterhaus hatte, freie Bahn für seinen Brexit-Deal und könnte Großbritannien wie geplant zum 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union führen.

Labour: Ergebnis "extrem enttäuschend"

Johnson bedankte sich bei allen Wählern, freiwilligen Helfern und Kandidaten seiner Partei. "Wir leben in der großartigsten Demokratie der Welt", schrieb er am späten Abend auf Twitter.



Dagegen herrschte bei der Labour-Partei Katerstimmung. Ihr Finanzexperte John McDonnell sagte: "Wenn das Ergebnis auch nur annähernd so ist, wie die Prognose aussagt, ist das extrem enttäuschend." Er schloss personelle Konsequenzen nicht aus. "Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir angemessene Entscheidungen treffen", sagte er auf die Frage im BBC-Interview, ob Parteichef Jeremy Corbyn und er selbst ihren Hut nehmen müssten.

"Wahl wie die Abstimmung in den USA"

Die Wahllokale schlossen am Donnerstagabend um 23 Uhr MEZ. In London berichteten Wähler von ungewöhnlich langen Schlangen vor mehreren Wahllokalen. In Bermondsey and Old Southwark sagte ein 27-Jähriger: "Für viele ist es eben die Wahl unseres Lebens." Andere waren sehr besorgt: "Ich finde, man kann die Wahl zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn mit der Abstimmung damals in den USA über Donald Trump und Hillary Clinton vergleichen: Beide sind Teufel", sagte ein Brite, der in der Nähe des Londoner Parlaments arbeitet.

Das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien kennt nur Direktmandate. Ins Parlament ziehen die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein – egal wie knapp ihr Sieg war. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen.