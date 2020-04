Johnson wegen Corona-Chaos unter Druck

Der britische Premierminister Boris Johnson gerät in der Corona-Krise immer stärker in die Kritik. Fehlende Tests und Beatmungsgeräte frustrieren die Mediziner. Viele stehen nun vor dramatischen Entscheidungen.

Der britische Premierminister Boris Johnson gerät wegen Mängeln bei der Bekämpfung des Corona-Ausbruchs zunehmend unter Druck. Kritiker werfen der britischen Regierung unter anderem vor, dass viel zu wenig Corona-Tests vorgenommen werden und nach wie vor Tausende Beatmungsgeräte für die Covid-19-Lungenkranken fehlen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien weiter stark an. Binnen eines Tages schnellte sie um 24 Prozent nach oben auf nunmehr 2.921 Verstorbene, die zuvor positiv auf das Virus getestet wurden. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen gab das Gesundheitsministerium mit 33.718 an.

Klinikärzte haben inzwischen Anweisungen erhalten, angesichts der knappen Ressourcen künftig zu entscheiden, bei welchen Patienten sich der Einsatz eines Beatmungsgerätes lohnt – und wer nicht beatmet werden kann. Der Chef der Ethik-Kommission der Ärzteorganisation British Medical Association (BMA), John Chisholm, sagte: "Niemand will solche Entscheidungen machen, aber wenn die Ressourcen erdrückend sind, müssen diese Entscheidungen getroffen werden."

Die Resignation angesichts dieser Zustände stand einer BBC-Nachrichtensprecherin in dieser Woche buchstäblich ins Gesicht geschrieben, als sie eine Mitteilung der Regierung zur Beschaffung von Beatmungsgeräten verlas. Ein erster Posten an Geräten, der von einem Konsortium von Firmen hergestellt worden sei, umfasse 30 Geräte, zitierte die Nachrichtensprecherin mit ungläubigem Gesichtsausdruck aus der Mitteilung. "Wir haben nachgehakt, aber es scheint wirklich 30 zu heißen", sagte sie mit Falten auf der Stirn.



Ein Videomitschnitt der Szene vom Mittwoch kursierte im Internet und wurde in verschiedenen Versionen bis Donnerstag allein auf Twitter Hunderttausende Male angeschaut.

"we have been double checking this, but it does seem to be 30. The number officials have been talking about for ventilators is 30,000"



