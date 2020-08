Kremlkritiker in deutscher Klinik

Kommt jetzt die Wahrheit über Nawalnys Zustand ans Licht?

22.08.2020, 22:10 Uhr | Von Claudia Thaler und Esteban Engel, dpa

Vor der Charité in Berlin: Sanitäter bringen eine Isolationstrage, in der Alexej Nawalny vom Flughafen in die Klinik gebracht wurde, zurück in einen Krankenwagen. (Quelle: Vyacheslav Filippov/Itar-Tass/imago images)

Seine Vertrauten haben ein wichtiges Ziel erreicht: Alexej Nawalny ist in Berlin und wird von Ärzten in der Charité behandelt. Die Hoffnung ist, das nun der Grund für seine schwere Erkrankung herauskommt.

Mehrere Helfer heben vorsichtig die massive Trage aus der Maschine: Als am Samstagmorgen kurz vor neun Uhr der Rettungsflug mit Alexej Nawalny in Berlin-Tegel landet, ist der Nervenkrieg um Russlands prominenten Regierungskritiker vorläufig zu Ende. Stundenlang hatten Familienangehörige des Putin-Gegners und Ärzte noch im sibirischen Omsk um eine Ausreise des vermutlich vergifteten Politikers gerungen. Am Freitagabend gaben die Mediziner schließlich ihre Bedenken gegen einen Transport nach Deutschland auf. Der Zustand des Kremlkritikers sei "stabil", heißt es bei seiner Ankunft.

Ein Intensivtransporter der Bundeswehr brachte Nawalny dann unter starkem Polizeischutz in die Universitätsklinik Charité in Berlin-Mitte. Nun kann der 44-Jährige ausführlich untersucht und behandelt werden. Nach der medizinischen Diagnostik und Rücksprache mit der Familie wollen sich die Ärzte zur Erkrankung und weiteren Schritten äußern, erklärte die Universitätsklinik. Die Untersuchungen würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald Erkenntnisse vorlägen, werde auch die Öffentlichkeit informiert. Eine Sprecherin der Charité erklärte, vor Montag sei nicht mit einer offiziellen Äußerung zum Gesundheitszustand Nawalnys zu rechnen.

Kampf um Nawalnys Freigabe

Nawalnys engster Kreis hatte russischen Behörden und Ärzten vorgeworfen, mit einer Verzögerungstaktik einen raschen Transport verhindert und so mögliche Beweise vertuscht zu haben. "Nichts hat den Transport von Nawalny behindert. Es war notwendig, dass das so schnell wie möglich getan werden musste", twitterte Nawalnys Sprecherin, Kira Jarmysch. Das hat vor allem seine Frau Julia Nawalnaja und sein Team möglich gemacht, die sehr hartnäckig den Behörden in ihrem Vorgehen widersprochen haben. Sie verdächtigen sogar die Ärzte, eindeutig gelogen zu haben. Nawalnaja bat dann Präsident Wladimir Putin persönlich, den Transport zu erlauben.

Jaka Bizilj, Organisator des Sonderflugs nach Berlin, steht Journalisten Rede und Antwort. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



Die Aktion war heikel, denn Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker des Kremlchefs. Er ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Nawalny holte die Opposition quasi aus der Schockstarre, nachdem der angesehene Regierungskritiker Boris Nemzow 2015 erschossen wurde. Mit detaillierten Recherchen zu Machtmissbrauch hat Nawalny den Kreml, den Geheimdienst und auch einflussreiche Oligarchen herausgefordert und gegen sich aufgebracht. 2017 schreckte er auch nicht zurück, den damaligen Regierungschef Dmitri Medwedew Korruption im großen Umfang vorzuwerfen. Nawalny löste so eine Protestwelle aus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinemeier zeigt sich erleichtert, dass Nawalny "in einem Krankenhaus und von Ärzten behandelt wird, die das Vertrauen der Familie genießen". Es sei wichtig, "dass die Frage nach der Ursache der dramatischen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes" beantwortet werde, sagte Steinmeier am Rande seines Besuchs der Salzburger Festspiele. "Ich hoffe, dass alle diejenigen, die zur Klärung dieser Frage etwas beitragen können, dies tatsächlich tun."

Vermittelte der finnische Präsident?

Bei der Ausreise hat möglicherweise auch Finnlands Präsident Sauli Niinistö eine vermittelnde Rolle gespielt. Er habe zunächst mit Kanzlerin Angela Merkel über Nawalny gesprochen und sei mit ihr übereingekommen, dass er die Sache in einem weiteren Telefonat mit Putin erörtern solle, sagte Niinistö dem finnischen Rundfunksender Yle. Er habe Putin in dem Gespräch gefragt, ob Nawalny zur Behandlung nach Deutschland gebracht werden könne, worauf der geantwortet habe, dass es dafür keine politischen Hindernisse gebe.

Bezirk Mitte, Berlin: Kamera- und Reporterteams aus aller Welt warten vor der Charité auf Neuigkeiten zum Zustand von Alexej Nawalny. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



Im Fokus steht Nawalnys Team auch, weil Regionalwahlen in Russland anstehen. Mit einer Strategie der "klugen Abstimmung" wollen die Nawalny-Leute der Kremlpartei Geeintes Russland Stimmen abspenstig machen und deren Dominanz in den Regionen brechen. Die Taktik: Die Wähler ihre Stimmen nicht verschiedenen Gegenkandidaten geben, sondern nur jeweils einem bestimmtem, der für besonders aussichtsreich erachtet wird. Damit war nawalny schon in der Vergangenheit besonders für den Kreml unerwartet erfolgreich.

Deshalb sei es nicht auszuschließen, dass Nawalny Ziel eines Anschlags geworden sei, sagte Alexej Wenediktow, der Chefredakteur des renommierten Radiosenders Echo Moskwy. "Politisch ist das natürlich ein grandioser Schlag für das politische System Russlands." Die mögliche Vergiftung werde dieses System deutlich verändern.

Nawalny-Team setzt Arbeit unvermindert fort

Trotz einer möglichen Vergiftung wollen sich die Mitarbeiter nicht einschüchtern lassen. Die Stiftung werde ihre Arbeit fortsetzen, schrieb der Fonds-Leiter Iwan Schdanow auf Twitter. Auch die regelmäßigen Live-Auftritte im Internet setzten Nawalnys Mitarbeiter trotzig fort – in der Hoffnung, dass das prominenteste Gesicht bald wieder dabei sein wird.

"Wer hat Nawalny vergiftet?", steht auf dem Plakat eines Mannes in der sibirischen Stadt Nowosibirsk. Vor ihm haben sich zwei Polizisten postiert. (Quelle: Kirill Kukhmar/Itar-Tass/imago images)



Auch die deutsche Regierung setzt auf eine erfolgreiche Behandlung Nawalnys in Berlin. "Die Bundesregierung hofft, dass die Behandlung in der Charité zu einer Besserung seines Zustands führt und eine vollständige Genesung ermöglicht", teilte ein Regierungssprecher mit.

Nawalnys Team geht davon aus, dass der Oppositionelle während einer Reise durch Sibirien vergiftet wurde. Aus Sicht der russischen Ärzte gibt es dafür jedoch keinen Beleg. Sie sprachen lediglich von einer Stoffwechselstörung.

Auf dem Rückflug nach Moskau brach Nawalny zusammen

Der Jurist wollte am Donnerstag von Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte Nawalnys Sprecherin. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug landete dann in Omsk, das 4.000 Kilometer von der deutschen Hauptstadt entfernt liegt.

"Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Der Kampf um Alexejs Leben und Gesundheit fängt gerade erst an, und es gibt noch viel zu tun. Zumindest ist aber jetzt der erste Schritt getan", hatte Sprecherin Jarmysch nach dem Abflug geschrieben. Auch andere Oppositionelle zeigten sich erleichtert. "Ich bin so erleichtert, als hätten Terroristen nach langen Verhandlungen eine Geisel freigegeben", schrieb der bekannte liberale Politiker Ilja Jaschin, ein jahrelanger Wegbegleiter Nawalnys. "Ich hoffe, dass diese für nichts und wieder nichts vergeudete Zeit Alexej nicht das Leben kosten wird."

Der Flug nach Berlin war eine private Aktion der Initiative Cinema for Peace um den Filmproduzenten Jaka Bizilj. Nawalny ist nicht der erste prominente Oppositionelle aus Osteuropa, der nach einem mutmaßlichen Angriff in der Charité behandelt wird. Bei einer ähnlichen Aktion war vor zwei Jahren Pjotr Wersilow mit schweren Vergiftungssymptomen aus Moskau nach Berlin gekommen. "Es ist unglaublich, wie ähnlich die Route ist, die ich vor zwei Jahren genommen habe. Damals war ich bewusstlos", twitterte Wersilow, der Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot ist.