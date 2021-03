Wegen angeblicher Staatsfeindlichkeit

Türkische Ankläger wollen pro-kurdische Partei verbieten lassen

17.03.2021, 17:22 Uhr | dpa, AFP

Anhänger der HDP bei einer Demonstration in Istanbul: Die Generalstaatsanwaltschaft will die Oppositionspartei verbieten lassen. (Quelle: Yaksin Agkul/AFP/Getty Images)

Die türkische Regierung setzt die Oppositionspartei HDP seit längerem unter Druck, zahlreiche Mitglieder sind festgenommen worden. Nun strebt die Generalstaatsanwaltschaft ein Verbot an.

Der Generalstaatsanwalt des Obersten Gerichtshofs in der Türkei will die pro-kurdische Oppositionspartei HDP auf dem Klageweg vom Verfassungsgericht verbieten lassen. Eine entsprechende Anklageschrift sei an das Gericht in Ankara geschickt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.



Zur Begründung hieß es unter anderem, HDP-Mitglieder hätten mit ihren Aussagen und Handlungen beabsichtigt, die Integrität des Staates zu untergraben. Die türkische Führung übt seit Langem Druck auf die HDP aus. Zahlreiche Mitglieder wurden unter Terrorvorwürfen festgenommen, ein Verbot der Partei war zuletzt immer wieder diskutiert worden.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hält die legale Partei für den verlängerten Arm der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Die HDP weist das zurück. Erdoğan hatte erst Anfang März angekündigt, die Menschenrechtslage im Land verbessern und den Rechtsstaat stärken zu wollen.