Atomwaffenprogramm

Blinken: China soll Einfluss auf Nordkorea geltend machen

18.03.2021, 08:41 Uhr | dpa

Antony Blinken (l), Außenminister der USA, und Chung Eui Yong, Außenminister von Südkorea, begrüßen sich per Ellbogen-Check bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Außenministerium in Seoul. Foto: Lim Han-Byul/Pool via AP/dpa. (Quelle: dpa)