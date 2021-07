Urteil in Belarus

Lukaschenko-Konkurrent Babaryko zu 14 Jahren Haft verurteilt

06.07.2021, 11:58 Uhr | AFP

Viktor Babaryko, wichtigster Herausforderer des belarussischen Amtsinhabers Lukaschenko, ist zur Haft in einem Straflager verurteilt worden. Ihm wird Korruption vorgeworfen.

Der belarussische Oppositionelle Viktor Babaryko ist nach Angaben seiner Unterstützer wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er müsse seine Strafe in einem Hochsicherheits-Straflager verbüßen, teilten seine Unterstützer auf dem Twitter-Account des 57-Jährigen am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte dem ehemaligen Chef der Belgazprombank unter anderem die Annahme von Bestechungsgeldern zur Last gelegt.

Babaryko selbst hatte jegliches Fehlverhalten verneint. Die US-Botschaft in Minsk kritisierte das Urteil scharf.



Babaryko hatte bei der Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen Jahr kandidiert und galt als wichtigster Herausforderer von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Wenige Wochen vor der Abstimmung wurde er festgenommen.



Babarykos Verhaftung führte dazu, dass sich mehrere Lager von Regierungskritikern zusammenschlossen und die Kandidatur der inzwischen im Exil lebenden Swetlana Tichanowskaja unterstützten. Die von massiven Betrugsvorwürfen überschattete Wahl im August gewann nach Angaben der Wahlkommission Lukaschenko, Massenproteste gegen ihn wurden von den Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen.