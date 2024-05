Russlands Streitkräfte erzielen Fortschritte an der Front – umso dringender braucht die Ukraine Unterstützung. Ben Hodges, früherer US-General, erklärt, was der Westen jetzt dringend leisten muss.

Kritisch ist die Lage an der Front, der ukrainischen Armee fehlt es an Waffen, Munition und Soldaten. Nun droht eine russische Offensive, die die Verteidigungslinien der Ukraine überwinden könnte. Woran mangelt es am meisten? Wie nutzt der Kreml die Angst vor der Atombombe? Wo müssen Deutschland und Europa Russland in diesem Jahr übertrumpfen? Diese Fragen beantwortet Ben Hodges, früherer General der United States Army und Befehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa, im Gespräch.

t-online: Herr Hodges, woran mangelt es im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren am meisten?

Ben Hodges: Es fehlt an Entschlossenheit, es mangelt an einer Strategie. Nicht aufseiten der Ukrainer, sondern bei den westlichen Demokratien. Spätestens jetzt, wo die Ukraine in der Defensive unter schwerem Druck steht, müssten die Staaten des Westens die unmissverständliche Botschaft der Entschlossenheit an den Kreml senden: Wir wollen, dass die Ukraine Russland in diesem Krieg besiegt. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir alles tun, was notwendig ist.

Immerhin hat der US-Kongress kürzlich ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine bewilligt. Wird es der ukrainischen Armee helfen, die Front zu halten?

Selbstverständlich sind die 61 Milliarden Dollar sehr hilfreich. Aber bis sich die gesamte Wirkung entfaltet, braucht es einige Zeit. Vor allem die europäischen Unterstützer müssen nun ihre Produktion von Waffen und Munition weiter hochfahren, die Ukraine muss ihr Rekrutierungssystem reformieren und optimieren. Zusätzlich mit der Lieferung neuer Waffensysteme an die ukrainische Armee wäre dann bereits viel gewonnen.

Zur Person Frederick Benjamin "Ben" Hodges, Jahrgang 1958, ist Lieutenant General der United States Army im Ruhestand. Von 2014 bis 2017 war der Berufsoffizier Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa. Heute berät Hodges Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen in geopolitischen Fragen.

Sie haben 2024 bereits als "Jahr des industriellen Wettbewerbs" charakterisiert.

Diesen Wettbewerb müssen der Westen und die Ukraine gegen Russland und dessen Unterstützer wie den Iran und Nordkorea gewinnen. Unser industrielles Potenzial ist gewaltig, nur muss die Unterstützung und Belieferung der Ukraine Priorität genießen. Es ist alles eine Frage des politischen Willens.

Der allerdings nach Jahren des Krieges gegen die Ukraine noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. Woran liegt das?

Das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Allerdings erkennen immer mehr europäische Politiker, dass diese Bedrohung nicht einfach verschwinden wird. Wenn die Ukraine scheitert, dann wird alles nur noch viel schlimmer. Das neue Hilfspaket der USA war wichtig: Es hat in den europäischen Hauptstädten deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten in diesem Konflikt weiter engagiert sind. Für den Kreml hingehen war es eine große Enttäuschung, dass die USA nicht aufgegeben haben. Gleichwohl wird Russland seine Aggression nicht einstellen, das hat der Kreml deutlich gemacht.

In den Hauptstädten des östlichen Europas sind sich die politischen Entscheidungsträger dieser Tatsache bewusst. Wie bereiten sich die Regierungen etwa in Warschau oder Bukarest für den Ernstfall vor?

Ich glaube nicht, dass die polnische Regierung im Falle einer drohenden Niederlage der Ukraine einfach abwarten und sich hinter ihren Grenzen verstecken würde. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Polen dann in die Ukraine hineingeht, um das Schlimmste zu verhindern. Genauso kann ich mir vorstellen, dass sich Rumänien öffentlich zum Schutz der Republik Moldau bekennt. Es gibt also zwei Nato-Länder, die durchaus dringenden Handlungsbedarf sehen könnten, wenn die Ukraine zu scheitern droht. Dieses mögliche Szenario sollte auch Deutschland zu denken geben.

Weil es durch eine massive Unterstützung der Ukraine abgewendet werden kann?