Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine droht der Kreml immer wieder mit Einsatz von nuklearen Waffen. Dabei scheinen die Drohungen selbst eine wichtige Rolle in der russischen Kriegsführung zu haben.

Das russische Verteidigungsministerium hat nach Angaben des "Institut for the Study of War" (ISW) verkündet, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Generalstab angewiesen habe, Übungen mit taktischen Kernwaffen vorzubereiten, um "die Vorbereitung und den Einsatz" zu üben. Diese werden für den Einsatz auf dem Schlachtfeld entwickelt und können auch mit Raketen abgefeuert werden.