Der Ukraine-Krieg und wirtschaftliche Spannungen überschatten Xi Jinpings Europareise. Ausgerechnet sein strategischer Partner Wladimir Putin bringt den chinesischen Präsidenten in Frankreich in Bedrängnis.

Er versteht etwas von großen Empfängen und schönen Bildern. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bekannt dafür, Staatsbesuche gezielt zu inszenieren. 2017 lud er Donald Trump zu einer Militärparade am 14. Juli ein. Der damalige US-Präsident war danach so verzückt, dass er das Pentagon anwies, auch in den USA eine Militärparade zu organisieren. Macron wusste, wie er die Eigenheiten Trumps bedienen musste, um sich Respekt zu verschaffen. Derzeit ist ein ähnlich komplizierter Partner zu Gast in Frankreich.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist seit Montag vor Ort. Für Xi ist es die erste Europareise seit fünf Jahren. Die Länder, die er besucht, wurden sorgsam ausgewählt. Zunächst standen am Montag Gespräche mit der Europäischen Union und der französischen Regierung in Paris an. Für Dienstag hat ihn Macron zu einem Besuch auf den Col du Tourmalet in den Pyrenäen eingeladen. Der Berg ist über 2.000 Meter hoch, bekannt als einer der schwierigsten Anstiege der Tour de France. Als Kind verbrachte Macron hier viel Zeit bei seiner Großmutter. Die Idee dahinter: Ein Spaziergang und ein Essen mit Xi im Gebirge sollen einen intimen Rahmen schaffen.

Denn auf Xi Jinpings Europareise stehen die Konflikte zwischen China und Europa im Fokus. Vor allem in weiten Teilen der EU gibt es Unmut: Einerseits unterstützt die chinesische Führung weiterhin Russland, trotz Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Andererseits spitzen sich auch die wirtschaftlichen Konflikte zwischen EU und China immer weiter zu.

Xi ist nach Europa gekommen, um politische Spannungen abzubauen. Doch es ist ausgerechnet sein strategischer Partner Wladimir Putin, der ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Die erneute russische Atomdrohung bringt China gleich zu Beginn der Europareise in Bedrängnis.

China gibt sich unparteiisch

Xi Jinpings Strategie bei seinen Gesprächen mit Macron und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) bestand am Montag vor allem daraus, sich nicht auf konkrete Maßnahmen festnageln zu lassen. Es geht für China darum, seinen Einfluss in Europa weiter auszubauen. In Macron sieht Xi einen wichtigen Partner, weil dieser sich für mehr strategische Autonomie der EU und mehr Souveränität von den USA einsetzt.

Das gefällt der chinesischen Führung, die mittelfristig die Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht ablösen will. China verfolgt in Europa ein klassisches "Teile und Herrsche"-Konzept. Xi besucht in den kommenden Tagen auch Serbien und Ungarn – beides Länder, die Russland und der Volksrepublik nahestehen. Für Xi sind es politische Einfalltore nach Europa.

Der chinesische Präsident wusste wahrscheinlich im Vorfeld, dass ihn in Frankreich Kritik erwartet. Immerhin liefert China Dual-Use-Güter nach Russland, die der Kreml für seinen Angriffskrieg in der Ukraine benutzt. Die Volksrepublik lässt Russland außerdem den chinesischen Yuan als Ersatzwährung nutzen und ohne Zustimmung aus Peking würde auch Nordkorea Putin nicht mit Waffen und Munition versorgen.