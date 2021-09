Vor Griechenland

Zeuge in Netanjahu-Prozess stirbt bei Flugzeugabsturz

14.09.2021, 16:00 Uhr | AFP

Haim Giron sollte im Korruptionsprozess gegen Israels Ex-Premierminister Benjamin Netanjahu aussagen. Jetzt ist Giron zusammen mit seiner Frau tödlich verunglückt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Griechenland ist nach Angaben aus Israel ein Zeuge in einem Prozess gegen Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu ums Leben gekommen. Bei den Absturzopfern handle es sich um Haim und Esther Giron, ein 69-jähriges Paar aus Tel Aviv, teilte das israelische Außenministerium mit. Haim Giron, ehemaliger Vize-Direktor des Kommunikationsministeriums, sollte in einem Prozess um Netanjahu aussagen.



Netanjahu wird vorgeworfen, Medienmogulen im Gegenzug für eine positive Berichterstattung Vorteile verschafft zu haben. Giron sollte zu Vorwürfen aussagen, wonach der Ex-Regierungschef mit einem Telekommunikationsunternehmen eine vorteilhafte Berichterstattung im Gegenzug für politische Entscheidungen zugunsten des Unternehmens ausgehandelt haben soll.

Zeuge will zwei Explosionen gehört haben

Der zivilen Luftfahrtbehörde in Griechenland zufolge war die private Cessna C182 am Montag auf dem Weg von der israelischen Stadt Haifa zur griechischen Insel Samos. Demnach verschwand die Maschine kurz vor der geplanten Landung auf Samos vom Radar.

Der für Flugunfalluntersuchungen zuständigen Behörde zufolge sagte ein Fischer aus, er habe den Absturz beobachtet und zwei Explosionen gehört. Die Unglücksursache sei aber noch unklar, sagte Behördenchef Ioannis Kondilis. Das Wrack liegt demnach in 33 Metern Wassertiefe.