Wahlsieger wider Willen

Italien: Regierung bittet Präsidenten um weitere Amtszeit

29.01.2022, 14:44 Uhr | dpa, rtr, t-online

Italien wählt einen neuen Staatspräsidenten – doch die meisten Stimmen erhält auch im siebten Wahlgang der alte Präsident Sergio Mattarella. Dieser erklärte sich bislang nicht zu einer weiteren Amtszeit bereit.

In Italien bittet die Regierungskoalition von Ministerpräsident Mario Draghi den Staatspräsidenten Sergio Mattarella um eine weitere Amtszeit. Nach einem tagelangen Patt in der Wahlversammlung wollen die Parteien den 80-Jährigen zu einer Kandidatur bewegen, wie Koalitionspolitiker und ein Insider in Regierungskreisen am Samstag sagten.

Draghi selbst habe Mattarella am Samstag gebeten, sich zum Wohle des Landes zu einer zweiten Amtszeit bereitzuerklären, sagte der Insider. Mattarellas Büro äußerte sich zunächst nicht.

Mattarella erhält Stimmen ohne zu kandidieren

Italien hat auch nach dem siebten Wahlgang kein neues Staatsoberhaupt. Die Parlamentarier und Regionenvertreter gaben am Samstag mit 387 Stimmen die meisten für den amtierenden Staatschef Sergio Mattarella ab, wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Robert Fico, nach dem Durchgang verkündete. Damit erreichte kein Kandidat die nötige Mehrheit von 505 der 1.009 möglichen Stimmen. 380 Wahlmänner und -frauen enthielten sich.

Mattarella hat einen Rückzug zum Ende seiner siebenjährigen Amtszeit Anfang Februar angekündigt, während der frühere EZB-Chef Draghi Interesse an einer Kandidatur um das Präsidentenamt signalisiert hatte.

Über Draghi wurde bisher nicht abgestimmt. Dabei spielt auch die Furcht eine Rolle, damit eine Regierungskrise und vorgezogene Neuwahlen zu provozieren. Dagegen hat die Versammlung bereits mehrfach über Mattarella abgestimmt, ungeachtet seiner erklärten Ablehnung einer weiteren Amtszeit.

Mattarella hat viele Unterstützer

Der Chef der Koalitionspartei Lega, Matteo Salvini, verlangte, Mattarella solle ebenso im Amt bleiben wie Draghi. Ähnlich wie Salvini äußerte sich Gesundheitsminister Roberto Speranza, der die Partei LEU führt. Die Regierungsparteien hätten sich darauf verständigt, Mattarella um einen Verbleib im Amt zu bitten. Dies sei sehr erfreulich, sagte Speranza nach einem Treffen der Koalitionsspitzen.

Auf Twitter erklärte auch Ex-Ministerpräsident Renzi seine Zustimmung zu dem Vorschlag: "Mattarella im Quirinalspalast und Draghi im Palazzo Chigi zu behalten, ist der einzige Weg, Italien vor dem Wahnsinn und dem Mangel an politischer Leitung zu schützen." Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Robert Fico, kündigte den achten Wahlgang für 16.30 Uhr an.