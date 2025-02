Friedrich Merz bringt sich nach dem Bundestagswahlsieg von CDU und CSU als Kanzler für die nächsten vier Jahre in Stellung. Die einen freuen sich auf seine Amtszeit, die anderen befürchten Schlimmes.

Was schon lange vor dem Wahltag abzusehen war, ist seit der Verkündung des Wahlergebnisses Gewissheit: Die Union wurde von den meisten Wählern gewählt, was CDU-Chef Friedrich Merz höchstwahrscheinlich den zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden lässt.

Im "Tagesanbruch" kommentiert t-online-Chefredakteur Florian Harms: "Friedrich Merz will ganz andere Schwerpunkte setzen als die Ampelregierung. Ob ihm das angesichts der schwierigen Kräfteverhältnisse gelingt, ist im besten Fall ungewiss, im schlechtesten unwahrscheinlich. Bleibt zu hoffen, dass er zwar einen neuen, aber auch einen besonnenen Kurs einschlägt." Diese Hoffnung hegen auch viele t-online-Leser, doch nicht alle glauben daran.

"Ich beneide ihn nicht"

Petra Viertel ist pessimistisch: "Mit Herrn Merz wird gar nichts besser. Mit ihm werden die Reichen noch reicher und die Mittelschicht verfällt in Armut", prognostiziert die t-online-Leserin.

Bernhard von Skerst meint: "Jetzt ist er also nach langer Zeit am Ziel. Deutschland darf sich darauf vorbereiten, die nächsten vier Jahre von jemandem regiert zu werden, dessen Persönlichkeit narzisstisch und unsozial ist. Es kann gut sein, dass der eine oder andere sich bald nach Scholz zurücksehnt."

"Ich bin froh und glücklich"

"Jetzt wird es mit Deutschland vermutlich weiter bergab gehen", befürchtet Ernst Mehleit . "Die SPD als einzig infrage kommender Koalitionspartner wird die rechte Agenda des Herrn Merz stark blockieren. Dieser wird die meisten seiner Versprechen daher nicht umsetzen können. So bleiben enttäuschte Wähler zurück und es wird sich in Deutschland weiter sehr wenig bewegen. Im Ergebnis werden noch mehr frustrierte Bürger sich der AfD zuwenden."

Eva Lücke äußert an Friedrich Merz als bevorstehendem Kanzler klare Erwartungen: "Wir brauchen zukunftsweisende Entscheidungen, auch langfristige. Wenn man auf die weltpolitische Lage schaut, braucht es Mut und, ja, auch Visionen. Man muss dem Wähler auch unpopuläre Wahrheiten sagen können und ihn bei den notwendigen Entscheidungen mitnehmen. Wenn so viele Wähler an den Rändern ihre Kreuze machen, stimmt etwas grundsätzlich nicht." Die t-online-Leserin vermutet, dass es Jahre brauchen wird, um diese Probleme zu lösen. Deshalb wünscht sie Friedrich Merz einen langen Atem.