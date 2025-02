Aktualisiert am 24.02.2025 - 15:56 Uhr

Aktualisiert am 24.02.2025 - 15:56 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bis spätestens Ostern will Friedrich Merz eine neue Regierung bilden. Weil sowohl die FDP als auch das BSW nicht im neu gewählten Bundestag vertreten sein werden, kann die CDU/CSU als Wahlsiegerin eine Zweierkoalition eingehen und ist nicht auf einen dritten Partner angewiesen. Rechnerisch wäre eine Zusammenarbeit mit der zweitstärksten Kraft, der AfD , möglich. Merz schließt das jedoch kategorisch aus. daher bleibt ihm nur die Option, mit der SPD zu regieren.

"Mir wäre Schwarz-Grün lieber gewesen"

Manfred Müller schreibt: "Diese Koalition hat eine komfortable Mehrheit von 328 Sitzen im Bundestag und ist sicher stabiler, als eine Mehrparteienkoalition es je sein könnte. Die GroKo ist auch besser als eine Zusammenarbeit mit der in weiten Teilen rechtsextremen AfD."

Ursula Aksu mailt: "Ich hätte mir eine Koalition aus CDU/CSU, SPD und den Grünen gewünscht. Dass die Grünen aber nicht Teil der Regierung sein werden, finde ich schade. Denn die Union hat den Klimawandel und andere grüne Themen nicht auf dem Zettel, dabei wäre das so wichtig. Ich bin 76 Jahre alt und meine restliche Zeit ist absehbar. Aber ich frage mich, in welcher Zeit meine Kinder und Enkel leben müssen."

"Es wird keine nennenswerten Fortschritte geben"

Der t-online-Leser befürchtet: "Es wird in den nächsten vier Jahren keine nennenswerten Fortschritte geben, weil beide Seiten sich oft nicht einig sein werden und dann nur der kleinste gemeinsame Nenner übrig bleibt. Ihre Vorstellungen gehen in vielen Politikfeldern zu weit auseinander. "Hoffentlich können sich die Parteien so weit einigen, dass ein erkennbarer Fortschritt erzielt wird und es nicht zu vier Jahren Stillstand kommt."