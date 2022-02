LIVEStatement des Bundespräsidenten

Steinmeier äußert sich zum Angriff auf die Ukraine

25.02.2022, 13:05 Uhr | t-online, NoS, dpa

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu – Kanzler Scholz hat sich bereits in einer TV-Ansprache geäußert. Nun bezieht auch Bundespräsident Steinmeier Stellung zu den jüngsten Ereignissen.

Russland hat die Ukraine angegriffen und einen Krieg in Europa begonnen. Nach dem russischen Einmarsch gerät zunehmend die Hauptstadt Kiew in Bedrängnis – inzwischen sind bereits 100.000 Menschen auf der Flucht. Gestern hat sich bereits Kanzler Olaf Scholz in einer Ansprache geäußert. Dabei klagte er den russischen Präsidenten Putin an und rief ihn dazu auf, die Kriegshandlungen einzustellen.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein Pressestatement zum Ukraine-Konflikt angekündigt. Wenige Tage vor dem russischen Angriff befürchtete Steinmeier bereits, dass es weitere Eskalationen geben könnte. Er warf dem Kremlchef einen Bruch des Völkerrechts und eine "Vernichtung des Minsker Abkommens" vor.

Das Statement von Steinmeier sehen Sie oben im Video.