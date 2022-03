Gespräche

Russland: Verhandlung mit Ukraine für 15 Uhr angesetzt

03.03.2022, 15:09 Uhr | dpa

Die russische und die ukrainische Delegation kommt in in der Region Gomel an den Ufern des Flusses Pripjat zusammen. Foto: Sergei Kholodilin/BelTA/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Moskau (dpa) - Die ukrainische Delegation ist bereit für Gespräche mit Russland noch am heutigen Nachmittag. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak veröffentlichte bei Twitter ein Foto von sich und dem ukrainischen Delegationsleiter David Arachamija in einem Hubschrauber.

Er schrieb: "Auf dem Weg zu Verhandlungen mit der Russischen Föderation. Bereits in Helikoptern. Wir beginnen in ein paar Stunden."

Arachamija schrieb bei Facebook von "zwei Stunden", das wäre gegen 15.00 Uhr (MEZ). Die russischen Vertreter hatten zuvor von einem möglichen Beginn um 13.00 Uhr (MEZ) gesprochen. Das Treffen soll an der westlichen belarussischen Grenze sein. Arachamija betonte, es solle mindestens über humanitäre Korridore gesprochen werden.

Russland hatte den Krieg gegen die Ukraine vor einer Woche begonnen. Erste Verhandlungen am Montag waren ohne Durchbruch geblieben.

Macron im Gespräch mit Putin

Vor Beginn der Verhandlungen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Das bestätigten der Kreml und der Élyséepalast, zunächst ohne Angaben zum Inhalt. Wie es aus Paris hieß, dauerte das Telefonat am Vormittag eineinhalb Stunden. Im Anschluss habe Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angerufen.

Erst am Vorabend hatte Macron in einer Rede betont, er wolle weiter mit Putin reden. "Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland", sagte Macron. "Ich habe mich dafür entschieden, mit Präsident Putin in Kontakt zu bleiben, und werde dies auch weiterhin tun, so gut ich kann und so viel wie nötig ist, um unermüdlich zu versuchen, ihn davon zu überzeugen, auf Waffengewalt zu verzichten."