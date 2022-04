Munition durch Feuer explodiert

Russlands wichtigster Raketenkreuzer ist kampfunfähig

14.04.2022, 07:51 Uhr | dpa

Sie ist ein Flaggschiff der russischen Marine: Die "Moskwa" brennt nach einer Explosion an Bord. Die Ukraine meldet erfolgreichen Beschuss mit "Neptun"-Raketen. (Quelle: Reuters)

Sie ist ein Flaggschiff der russischen Marine: Die "Moskwa" brennt nach einer Explosion an Bord. Die Ukraine meldet erfolgreichen Beschuss mit "Neptun"-Raketen, Russland bestätigt die Evakuierung der Besatzung.

Eines der wichtigsten Kampfschiffe des Kremls ist manövrierunfähig: Nach Feuer an Bord der "Moskwa" hat die Besatzung das Schiff verlassen. Der russische Raketenkreuzer treibt nun ziellos im Schwarzen Meer oder könnte, wie Beobachter vermuten, bereits gesunken sein. Die Ukraine meldet, das Schiff sei durch Raketenbeschuss außer Gefecht gesetzt worden.

Nach Angaben aus Moskau ist die Besatzung der "Moskwa" nach einem Zwischenfall vollständig evakuiert worden. Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die "Detonation von Munition infolge eines Brandes" zudem schwer beschädigt, berichtete die russische Agentur Tass in der Nacht zu Donnerstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Die Brandursache werde untersucht. Wenige Stunden davor hatte es aus Kiew geheißen, der Raketenkreuzer sei von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden. Das Kriegsschiff habe eine Besatzung von mehr als 500 Matrosen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Mittwoch in einem Interview.

Angeblich von ukrainischer "Neptun"-Rakete getroffen



Arestowytsch sprach von einer "Überraschung" im Zusammenhang mit der "Moskwa". Das "Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte" stehe in Flammen, erklärte er – "in diesem Moment".

Der Gouverneur der südukrainischen Region Odessa, Maxym Martschenko, hatte kurz zuvor bei Telegram erklärt, ukrainische Truppen hätten ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer beschossen. Raketen vom Typ "Neptun" hätten "erheblichen Schaden" an dem Schiff angerichtet.

Auch der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Gerashchenko, deutete in einem Beitrag in sozialen Netzwerken an, das Kriegsschiff sei mit einer Rakete des Typs "Neptun" getroffen worden. Die ukrainische Eigenentwicklung hat eine Reichweite von 280 Kilometern.

Widerstand gegen "Moskwa" machte 13 Ukrainer berühmt

Die "Moskwa" soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn vor knapp sieben Wochen beteiligt gewesen sein. Sie wurde auch auf einer Briefmarke verewigt, auf der ein ukrainischer Soldat auf der Insel dem Schiff den Mittelfinger entgegenstreckt. Dieses Motiv wurde jetzt erneut in sozialen Netzwerken geteilt – mit kleinen Modifizierungen.

Die Besatzung des russischen Raketenkreuzers soll damals 13 ukrainische Soldaten kontaktiert haben, die die Insel verteidigten und sie zur Kapitulation aufgefordert haben. Die Ukrainer sollen die Kooperation zunächst verweigert und mit: "Russisches Kriegsschiff, f*** dich!" geantwortet haben.

Die russischen Truppen sollen daraufhin angegriffen haben, eine Zeit lang galten die 13 ukrainischen Soldaten als tot. Später stellte sich heraus, dass sie lebten und wohl die Waffen niederlegten, als ihnen die Munition ausging. Angaben aus Kiew zufolge wurden sie von russischen Truppen gefangen genommen, kamen später aber durch einen Gefangenenaustausch frei. In der Ukraine werden sie als Helden gefeiert.