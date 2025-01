London warnt Moskau Russisches Spionageschiff im Ärmelkanal aufgebracht

Das britische Marineschiff "HMS Somerset" (unten im Bild) eskortiert die "Jantar" aus dem Ärmelkanal: Es ist nicht der erste Vorfall mit dem angeblichen russischen Forschungsschiff. (Quelle: Royal Navy)

Erst im November trieb sich die "Jantar" in irischen Gewässern herum. Jetzt ist das angebliche russische Forschungsschiff erneut in Hoheitsgewässer eingedrungen.

Die britische Marine hat eigenen Angaben zufolge ein russisches Spionageschiff im Ärmelkanal aufgebracht und eskortiert. Das Schiff, die "Jantar", sei bereits vor einigen Wochen in britischen Gewässern über kritischer Unterwasserinfrastruktur aufgefallen und gewarnt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.

"Meine Botschaft an Präsident Putin ist klar. Wir wissen, was Sie tun, und wir werden nicht vor harten Maßnahmen zum Schutz Großbritanniens zurückschrecken", sagte Verteidigungsminister John Healey. "Wir werden die von Putin gesteuerten bösartigen Machenschaften weiterhin verfolgen und gegen die Schattenflotte vorgehen, mit der Russland seine völkerrechtswidrige Invasion der Ukraine finanziert."

Nicht der erste Vorfall mit der "Jantar"

Die "Jantar" war bereits Mitte November in irische Gewässer eingedrungen. Die britische Armee entdeckte das Schiff in einem Seegebiet, in dem wichtige Pipelines und Kabel für den Energie- und Internetzugang liegen. Ein irisches Schiff eskortierte die "Jantar" dann zurück in internationale Gewässer.

Nach russischen Angaben handelt es sich bei der "Jantar" um ein Forschungsschiff. Es steht in Diensten des russischen Verteidigungsministeriums. Westliche Geheimdienste nehmen allerdings an, dass die "Jantar" Spionage- und Sabotagezwecken dient. In den vergangenen Wochen hatten mutmaßliche Sabotageakte durch Russlands Schattenflotte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee Aufregung verursacht.