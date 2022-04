Erstmals seit Lockdown

Behörden in Shanghai melden Corona-Tote

18.04.2022, 03:22 Uhr | AFP

Ein Arbeiter sitzt in einem Schutzanzug auf dem Bürgersteig in Shanghai (Archivbild): Erstmals wurden seit März auch Tote vermeldet. (Quelle: Aly Song/Reuters)

Drei Menschen sind in Shanghai an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das haben jetzt die Behörden der Stadt gemeldet. Es sind die ersten offiziellen Todesfälle sein Beginn des Lockdowns im März.

Erstmals seit dem Beginn des Lockdowns in Shanghai haben die örtlichen Behörden den Tod von Covid-Patienten vermeldet. Es handelte sich um drei ältere Menschen mit Grunderkrankungen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Die Metropole ist seit Ende März abgeriegelt. Etwa 25 Millionen Menschen wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Zuletzt gab es auf Internetplattformen Berichte über Proteste wegen Nahrungsknappheit und Zwangsumsiedlungen.

Die Behörden hatten in den vergangenen Wochen hunderte Isolationseinrichtungen mit zehntausenden Betten gebaut, um Infizierte unterzubringen. Die Zahl der täglichen Infektionen hatte zuletzt 20.000 überstiegen – eine riesige Zahl für China, das wegen strenger Abschottung in den vergangenen beiden Jahren überwiegend von der Pandemie verschont geblieben war. Trotz der Infektionswelle hatten die Behörden in Shanghai bis zu diesem Zeitpunkt versichert, dass es keine Corona-Toten gab.