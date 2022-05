Die Schottische Nationalpartei (SNP) von Regierungschefin Sturgeon konnte bei der Kommunalwahl die Zahl ihrer Sitze erneut ausbauen, auch in Unionsbastionen. F├╝r Ende 2023 peilt Sturgeon ein Unabh├Ąngigkeitsreferendum an. Die n├Âtige Gesetzgebung wolle sie bald auf den Weg bringen, k├╝ndigte sie nach der Kommunalwahl an. F├╝r eine Volksabstimmung ist allerdings die Zustimmung des britischen Premierministers Boris Johnson n├Âtig - der das bisher ablehnt. 2014 votierten die Schotten f├╝r den Verbleib in der Union. Sturgeon argumentiert nun, der Brexit habe die Lage ver├Ąndert, und mit den SNP-Wahlsiegen 2021 und 2022 habe sie ein klares Mandat. Am Ende werden wohl Gerichte entscheiden.

Niemand im Vereinigten K├Ânigreich steht so f├╝r den EU-Ausstieg wie Premier Johnson. Auch deshalb wird der 57-J├Ąhrige in weiten Teilen des Landes gehasst. Seine Konservativen wurden in Schottland und Wales, aber auch in London von den W├Ąhlern abgestraft und verloren etliche Sitze. Johnsons Hochburg ist das l├Ąndliche England. Deshalb richte sich seine Politik und Rhetorik immer st├Ąrker an die dortige englisch-nationale W├Ąhlerschaft, sind Experten sicher. Der fr├╝here Tory-Generalsekret├Ąr Chris Patten urteilte ├╝ber seine eigene Partei: "Ein Teil hat sich in einen englischen, nationalistischen, populistischen, johnsonianischen Kult verwandelt."