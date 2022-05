O'Neill rief die anderen Parteien zur Kooperation auf, um eine Regierung zu bilden. Dem als Karfreitagsabkommen bekannten Friedensschluss von 1998 zufolge mĂŒssen sich die jeweils grĂ¶ĂŸten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern auf eine Zusammenarbeit in einer Einheitsregierung einigen. Die grĂ¶ĂŸte protestantisch-unionistische Partei DUP (Democratic Unionist Party) kĂŒndigte jedoch bereits an, einer Regierung aus Protest gegen den Brexit-Sonderstatus von Nordirland nicht beitreten zu wollen.

Sinn FĂ©in kĂ€mpft fĂŒr Einheit mit Irland

Das Thema irische Einheit spielte im Wahlkampf aber nur eine untergeordnete Rolle. Sinn FĂ©in konzentrierte sich stattdessen auf soziale Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit . O'Neill kĂŒndigte an, sie wolle sich auch als kĂŒnftige Regierungschefin vorwiegend diesen Themen widmen. Gleichzeitig rief sie zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte ĂŒber die Einheit Irlands auf. "Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten", so O'Neill.

DUP: Brexit-Abkommen und Karfreitagsabkommen sind nicht vereinbar

Die DUP fordert jedoch als Voraussetzung, dass die Regierung in London die Abmachungen mit der EU ĂŒber den Brexit-Sonderstatus der Provinz bricht. "Das Brexit-Abkommen und das Karfreitagsabkommen sind nicht miteinander vereinbar", sagte der einflussreiche nordirische DUP-Abgeordnete Edwin Poots der BBC am Samstag. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson mĂŒsse sich entscheiden, ob sie die Vereinbarung mit der EU ĂŒber den Friedensprozess in der Region stelle, so Poots weiter.