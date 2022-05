Aufregung um Ausschuss: FDP-Politiker kritisieren Scholz

Sitzung auf "geheim" stellen? Scholz lehnt ab

Der Kanzler sollte am Freitag im Ausschuss ├╝ber Waffenlieferungen an die Ukraine und den politischen Kurs der Bundesregierung berichten. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte ihn in dorthin eingeladen ÔÇô auf dem H├Âhepunkt des Streits ├╝ber die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine.