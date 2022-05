Selbst Vertreter der in Diplomatie geschulten Vereinten Nationen machen keinen Hehl daraus, dass vor allem Libanons Machtelite diese Lage verschuldet hat. Die "zerst├Ârerischen Handlungen" der Anf├╝hrer in Politik und Wirtschaft seien daf├╝r verantwortlich, dass der gr├Â├čte Teil der Bev├Âlkerung in die Armut getrieben worden sei, erkl├Ąrte der UN-Sonderberichterstatters f├╝r extreme Armut und Menschenrechte, Olivier De Schutter, am Donnerstag. Er gei├čelt darin auch die ├╝berall grassierende Korruption. Ein dringend notwendiges Hilfspaket des Internationale W├Ąhrungsfonds (IWF) kommt seit Monaten nicht zustande, weil die Regierung die geforderten Reformen schuldig bleibt.