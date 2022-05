"Wir brauchen unbedingt einen politischen Richtungswechsel hin zu einer Verbesserung der Reall├Âhne, sofortigen und direkten Klimaschutzma├čnahmen und einer humaneren Fl├╝chtlingspolitik", sagte der IT-Berater Jeff Scicluna aus Melbourne der Deutschen Presse-Agentur vor der Stimmabgabe. Der 55-J├Ąhrige wollte sein Kreuz deshalb bei Labor machen. "Eine Labor-Regierung w├╝rde mein Vertrauen in Australien als eine Gesellschaft, in der ich leben m├Âchte, erheblich st├Ąrken."

Morrison und Albanese gaben ihre Stimme am Vormittag (Ortszeit) in Vororten von Sydney ab. In der gr├Â├čten Stadt Australiens bildeten sich schon am Morgen Schlangen vor den Wahllokalen. Die gro├čen Parteien hatten dort noch einmal Plakate aufgestellt. Wahlkampfhelfer verteilten vor den T├╝ren Flugbl├Ątter, um unentschiedene W├Ąhler in letzter Minute f├╝r sich zu gewinnen.