Trump zahlt in Rechtsstreit 110.000 Dollar Strafe

New York (dpa) - Im Rechtsstreit um die Herausgabe von Dokumenten hat der ehemalige US-Pr├Ąsident Donald Trump laut ├╝bereinstimmenden Medienberichten 110.000 Dollar (etwa 104.000 Euro) Strafe gezahlt.

Die US-Medien beriefen sich auf das B├╝ro der New Yorker Generalstaatsanw├Ąltin Letitia James. Trotz der Zahlung, die am Donnerstag erfolgt sei, m├╝sse Trump aber noch Informationen ├╝ber die Suche von Dokumenten vorlegen. Ansonsten werde die Verf├╝gung wieder in Kraft gesetzt - einschlie├člich einer Geldstrafe von 10.000 Dollar pro Tag wegen Missachtung des Gerichts.