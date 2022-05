Der Datensatz wurde der Mitteilung zufolge dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt. Er ist in den USA ein bekannter China-Forscher, der schon fr├╝h auf die mutma├člichen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang hingewiesen hatte und 2021 von Peking mit Sanktionen belegt wurde. Er teilte die Daten mit insgesamt 14 westlichen Medien.

Der Vorsitzende der Delegation des Europ├Ąischen Parlaments f├╝r die Beziehungen zu China, Reinhard B├╝tikofer (Gr├╝ne), forderte BR und "Spiegel" gegen├╝ber neue Sanktionen gegen China. Die "Bilder des Grauens" m├╝ssten dazu f├╝hren, dass die Europ├Ąische Union klar Stellung beziehe.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Viele Uiguren haben Kontakt zu Familie verloren

Bachelet wird voraussichtlich am Dienstag und Mittwoch die St├Ądte Urumqi und Kashgar in Xinjiang besuchen. Vertreter der Volksgruppe der Uiguren forderten sie auf, bei ihrer Reise nicht zum Propagandawerkzeug der chinesischen Regierung zu werden. "Ich fordere Sie auf, Opfer wie meine Familienmitglieder zu besuchen und nicht die von der chinesischen Regierung vorbereiteten Schaupl├Ątze", sagte Nursimangul Abdureschid der Nachrichtenagentur AFP in der T├╝rkei.

Uiguren im Ausland haben in den letzten Wochen Kundgebungen abgehalten, um Bachelet zu dr├Ąngen, Verwandte zu besuchen, die nach ihren Angaben in Xinjiang inhaftiert sind. Viele haben bereits seit Jahren jeglichen Kontakt zu Familienmitgliedern in China verloren ÔÇô so wie Jevlan Schirememet, der laut eigenen Angaben seit vier Jahren nicht mehr mit seiner Mutter gesprochen hat. Er hoffe, dass Bachelet "die chinesische Regierung auch nach dem Verbleib meiner Mutter fragen kann", sagte er.

Michelle Bachelet (Archivbild): Die UN-Menschenrechtskommissarin wird die St├Ądte Urumqi und Kashgar in Xinjiang besuchen. (Quelle: agefotostock/imago-images-bilder)

Auch Abdureschid hat nach eigener Aussage schon vor Jahren den Kontakt zu ihrer Familie in der chinesischen Grenzregion verloren. Sie betonte: "Wenn das UN-Team keinen uneingeschr├Ąnkten Zugang in Xinjiang hat, werde ich ihre sogenannten Berichte nicht akzeptieren."

Mehr als eine Million Betroffene

Die Regierung in Peking wird beschuldigt, mehr als eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten in der Region im ├Ąu├čersten Westen des Landes in "Umerziehungslagern" interniert zu haben. Peking werden unter anderem Zwangssterilisierungen und Zwangsarbeit vorgeworfen.