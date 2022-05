Er erinnerte in seiner Rede auch an seinen Sohn Beau, der 2015 an Krebs gestorben war, und seine 1972 bei einem Autounfall getötete Tochter. "Ein Kind zu verlieren, ist, als wĂŒrde einem ein StĂŒck seiner Seele herausgerissen", sagte er. Neben ihm stand seine Ehefrau Jill. Biden war gerade erst von einer Asien-Reise nach Washington zurĂŒckgekehrt.

Auch US-VizeprĂ€sidentin Kamala Harris hat nach dem Massaker neue politische Maßnahmen gefordert. "Genug ist genug", sagte Harris in Washington. "Als Nation mĂŒssen wir den Mut haben, zu handeln." Es mĂŒssten Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellten, dass derartige Verbrechen nicht mehr geschehen wĂŒrden, sagte Harris - ohne konkret zu werden. "Unsere Herzen werden immer wieder gebrochen."

Senator: "Warum sind wir hier?"

Zuvor hatte auch US-Senator Chris Murphy entsetzt auf das Massaker reagiert und bewegende Worte an seine Senatskollegen gerichtet. "Was machen wir?", fragte der Demokrat im US-Kongress. "Warum verbringen Sie so viel Zeit damit, fĂŒr den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren? Warum machen Sie sich die MĂŒhe, diesen Job zu bekommen (...), wenn Ihre Antwort lautet, dass wir nichts tun, wĂ€hrend diese Metzelei zunimmt und unsere Kinder um ihr Leben rennen", fragte er sichtlich um Fassung ringend. "Warum sind wir hier?"