Warschau/Br├╝ssel (dpa) - Im Justizstreit mit Polen hat die EU-Kommission die im polnischen Parlament angesto├čene Abschaffung der umstrittenen Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof als "positiven Schritt" in die richtige Richtung bezeichnet.

Es komme aber auf den Umfang und die Inhalte der am Ende verabschiedeten Rechtsvorschriften an, sagte eine Sprecherin der Br├╝sseler Beh├Ârde. Diese m├╝ssten zwingend mit EU-Recht vereinbar sein und die Bedenken des EuGH aufgreifen. Die ├änderungen sind Voraussetzung zur Freigabe von milliardenschweren Corona-Hilfen der EU .

Das Unterhaus des polnischen Parlaments, der Sejm, hatte zuvor am Donnerstag beschlossen, die Disziplinarkammer abzuschaffen. Die Kammer, die jeden Richter oder Staatsanwalt bestrafen und entlassen kann, steht im Zentrum des Streits zwischen Warschaus und Br├╝ssel ├╝ber eine seit langem kritisierte Justizreform in Polen - sie soll nun durch ein neues Gremium ersetzt werden. Der dazu vom polnischen Pr├Ąsidenten Andrzej Duda eingebrachte Gesetzentwurf muss nach der Zustimmung des Sejm nun noch vom Senat verabschiedet werden.

In Warschau zeigten sich f├╝hrende Politiker zuversichtlich, dass mit dem Parlamentsvotum die Bedingungen der EU erf├╝llt sind und der Auszahlung der Corona-Hilfen nichts mehr im Weg steht. Regierungschef Mateusz Morawiecki k├╝ndigte am Donnerstag vor dem Sejm an, dass EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen dazu am 2. Juni nach Warschau reisen werde.