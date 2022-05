Aktualisiert am 27.05.2022 - 18:41 Uhr

So habe Putin zugesichert, mit Kiew wieder ĂŒber die Frage des Gefangenenaustauschs zu verhandeln, sagte Nehammer nach einem 45-minĂŒtigen Telefonat mit dem russischen PrĂ€sidenten. Das Internationale Rote Kreuz werde laut Putin Zugang zu den Kriegsgefangenen erhalten, so der Regierungschef in Wien. DarĂŒber hinaus orte er eine gewisse Beweglichkeit Moskaus beim Problem des aktuell extrem erschwerten Getreide-Exports der Ukraine.