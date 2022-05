Darunter seien sowohl Soldaten als auch Zivilisten, sagte der Chef der lokalen Milit√§rverwaltung, Olexandr Strjuk, am Freitag. Viele Menschen seien zudem gefl√ľchtet. Von den einst 130.000 Einwohnern sei mittlerweile nur noch rund ein Zehntel da. Der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, berichtete zudem von vier Toten durch russischen Beschuss auf Sjewjerodonezker Wohnviertel am Vortag.

Die ukrainische Armee steht im √§u√üersten Osten ihrer Front stark unter Druck. Sjewjerodonezk wurde am Donnerstag mit Artillerie und aus der Luft beschossen, wie Gouverneur Serhij Hajdaj mitteilte. Der ukrainische Generalstab teilte mit, der Angriff auf die Stadt und ihren Vorort Boriwske sei aber nicht erfolgreich. Die Milit√§rangaben waren nicht unabh√§ngig √ľberpr√ľfbar. In einem anderen Dorf in der N√§he, in Ustyniwka, habe die russische Seite einen Teilerfolg errungen, hie√ü es.