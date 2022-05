Aktualisiert am 27.05.2022 - 21:47 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2022 - 21:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In einer Reaktion auf die Grundsatzrede von US-Au├čenminister Antony Blinken zu China warf Au├čenamtssprecher Wang Wenbin den USA am Freitag ferner vor, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen und dessen Innen- und Au├čenpolitik zu diskreditieren.