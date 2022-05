Russland will Gasprofite in Ukraine-Offensive stecken

Russland rechnet in diesem Jahr mit zus├Ątzlichen Einnahmen in H├Âhe von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro durch den Export von fossilen Brennstoffen. "Wir erwarten bis zu eine Billion Rubel mehr an ├ľl- und Gaseinnahmen", sagte Finanzminister Anton Siluanow am Freitag im staatlichen Fernsehen mit Verweis auf die j├╝ngste Prognose des Ministeriums f├╝r wirtschaftliche Entwicklung. Ein Teil der Mehreinnahmen k├Ânne f├╝r die Fortsetzung der russischen Offensive in der Ukraine ausgegeben werden.