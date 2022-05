Berlin (dpa) - Au├čenministerin Annalena Baerbock fordert, die Unterst├╝tzung der Ukraine an die neue Kriegsstrategie des russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin anzupassen.

Putin habe angenommen, "er k├Ânnte schnell brutal in die Ukraine einmarschieren und dann das Land niedermachen", sagte die Gr├╝nen-Politikerin in der ARD-Sendung "Brennpunkt". "Jetzt sieht er, dass das nicht funktioniert. Und seine Strategie ist jetzt auf Langfristigkeit angelegt." Das bedeute: "Wir m├╝ssen auch die Ukraine so unterst├╝tzen, dass wir einen langen Atem haben."