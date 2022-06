US-Pr├Ąsident Joe Biden schrieb in einem Gastbeitrag f├╝r die "New York Times", mit den modernen Raketensystemen solle das angegriffene Land in die Lage versetzt werden, "wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine" pr├Ąziser zu treffen. Biden versicherte zugleich: "Wir wollen keinen Krieg zwischen der Nato und Russland." Die USA versuchten auch nicht, den russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin zu st├╝rzen. Wenn Russland aber keinen hohen Preis f├╝r den Angriff auf die Ukraine bezahlen m├╝sse, k├Ânnte das zum Ende der regelbasierten internationalen Ordnung und zu katastrophalen Folgen weltweit f├╝hren.