Nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Ankara exportiert Russland Getreide aus der Ukraine vor allem in die TĂŒrkei. PrĂ€sident Erdoğan versucht sich als Vermittler im Krieg, ist aber auch von Russland abhĂ€ngig.

Der ukrainische Botschafter in Ankara hat Russland beschuldigt, ukrainisches Getreide zu "stehlen" und insbesondere in die TĂŒrkei zu exportieren. "Russland stiehlt schamlos Getreide aus der Ukraine und exportiert es von der Krim ins Ausland, insbesondere in die TĂŒrkei", hieß es auf dem Twitterkonto der Botschaft. Botschafter Wasyl Bodnar teilte den Beitrag, in dem es weiter hieß: "Wir haben die TĂŒrkei um Hilfe gebeten, um das Problem zu lösen."