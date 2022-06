SPD-Chef Klingbeil warnt die Mineralölkonzerne

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich offen f├╝r den Vorschlag einer sogenannten ├ťbergewinnsteuer gezeigt. "Eine Steuer auf Kriegs- und Krisengewinne ist ein Instrument, das auf dem Tisch liegt und das ich sehr ├╝berlegenswert finde", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). Eine solche Steuer werde in Gro├čbritannien und Italien bereits eingesetzt, die Europ├Ąische Kommission sei ebenfalls daf├╝r. "Damit m├╝ssen wir uns in Deutschland nat├╝rlich auseinandersetzen."

Gr├╝ne und Linke bef├╝rworten ├ťbergewinnsteuer

Klingbeil schickte eine Warnung konkret an die Mineral├Âlwirtschaft. Diese Konzerne h├Ątten "ihre Profite in den vergangenen Monaten massiv gesteigert", sagte er. "Jetzt warten wir ab, ob der von der Regierung beschlossene und gerade in Kraft getretene Tankrabatt an der Zapfs├Ąule bei den Verbrauchern ankommt ÔÇô oder bei den Konzernen h├Ąngen bleibt."