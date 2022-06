Klingbeil schickte eine Warnung konkret an die Mineral├Âlwirtschaft. Diese Konzerne h├Ątten "ihre Profite in den vergangenen Monaten massiv gesteigert", sagte er. "Jetzt warten wir ab, ob der von der Regierung beschlossene und gerade in Kraft getretene Tankrabatt an der Zapfs├Ąule bei den Verbrauchern ankommt ÔÇô oder bei den Konzernen h├Ąngen bleibt."