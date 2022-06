Irref├╝hrung im Brexit-Chaos

Abschied auf Raten hat Tradition

Es geht hin und her, die Skandale t├╝rmen sich, Johnson bleibt. Nun ist ein Misstrauensvotum eigentlich in der britischen Politik der Anfang vom Ende. Selbst dann, wenn es der Premierminister ├╝bersteht ÔÇö kurz darauf mussten Johnsons Vorg├Ąngerinnen gehen. So war es nicht nur bei Theresa May, sondern auch bei Margaret Thatcher.