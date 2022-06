Kremlchef Wladimir Putin hatte versprochen, keine Wehrpflichtigen, sondern nur Zeit- und Berufssoldaten in der Ukraine einzusetzen. Als bekannt wurde, dass dennoch Wehrdienstleistende in den Krieg abkommandiert wurden, ordnete der russische PrĂ€sident öffentlich deren RĂŒckholung an.

Die Frage ist von großer symbolischer und politischer Bedeutung in Russland. Der Kreml hat den Krieg in der Ukraine als "militĂ€rische Spezialoperation" deklariert und zu verstehen gegeben, dass nur professionelle MilitĂ€rs freiwillig dort kĂ€mpfen. Der Einsatz gewöhnlicher Soldaten, die zum Wehrdienst eingezogen wurden, birgt fĂŒr die russische FĂŒhrung die Gefahr, dass der RĂŒckhalt in der Bevölkerung schwindet. BefĂŒrchtet wird, dass die Angst vor einer Mobilmachung wĂ€chst und der Krieg in der Ukraine Ă€hnlich unbeliebt wird wie der in Tschetschenien oder in Afghanistan.