"Ich bin erstaunt ├╝ber all diese Gespr├Ąche, die da gef├╝hrt werden mit Putin, gerade von Kanzler Scholz, von Pr├Ąsident Emmanuel Macron. Diese Gespr├Ąche bringen gar nichts", kritisierte Duda in einem "Bild"-Interview, das am Mittwoch bei Youtube ver├Âffentlicht wurde. Vielmehr bewirkten sie "so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist f├╝r Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden", sagte Duda weiter.