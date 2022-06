Aktualisiert am 09.06.2022 - 17:23 Uhr

Istanbul (dpa) - Der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland vor einer "weiteren Aufr├╝stung" griechischer Inseln in der ├Âstlichen ├äg├Ąis gewarnt.

Athen solle "Tr├Ąume, ├äu├čerungen und Handlungen vermeiden, die es bedauern w├╝rde", sagte Erdogan w├Ąhrend Milit├Ąr├╝bungen an der westt├╝rkischen K├╝ste, an denen auch Nato-Verb├╝ndete beteiligt waren. "Rei├čt euch zusammen (...) ich spa├če nicht", sagte Erdogan. Solche Aktionen Athens k├Ânnten "katastrophale Konsequenzen" haben.

Die T├╝rkei stellt die Souver├Ąnit├Ąt Griechenlands ├╝ber etliche griechische Inseln in der ├Âstlichen ├äg├Ąis in Frage. T├╝rkische Kampfjets verletzten zuletzt fast t├Ąglich griechischen Luftraum und ├╝berflogen selbst gro├če bewohnte Inseln wie Rhodos, Samos und Kos. Ankara beruft sich auf die Vertr├Ąge von Lausanne (1923) und Paris (1947), wonach diese Inseln nicht militarisiert sein d├╝rfen. Athen wiederum begr├╝ndet die Militarisierung mit der Bedrohung durch zahlreiche Landungsboote an der t├╝rkischen Westk├╝ste und dem Recht eines jeden Staates auf Selbstverteidigung.