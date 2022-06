Das "Zur├╝ckholen und die St├Ąrkung" sei auch heute Aufgabe der Verantwortlichen in Russland, f├╝hrte der Kremlchef aus, offenbar in Anspielung auf die Offensive in der Ukraine. "Ja, es hat Zeiten in der Geschichte unseres Landes gegeben, in denen wir gezwungen waren, uns zur├╝ckzuziehen ÔÇô aber nur, um unsere St├Ąrke wiederzuerlangen und nach vorne zu gehen."