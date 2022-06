Stockholm (dpa) - Schweden will sich im Fall einer Aufnahme in die Nato auch f├╝r die Sicherheit der T├╝rkei einsetzen.

"Schweden wird solidarisch zur Sicherheit der gesamten Nato beitragen, einschlie├člich der der T├╝rkei", sagte Au├čenministerin Ann Linde am Freitag in einer au├čenpolitischen Regierungserkl├Ąrung im Parlament in Stockholm. Das schwedische Ziel sei es, bei den von der T├╝rkei aufgeworfenen Fragen in einem konstruktiven Geist voranzukommen. Schweden verurteile Terrorismus aufs Sch├Ąrfste, sagte Linde.